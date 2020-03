Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

A la veille de la révélation du line up complet des Electropicales, la crise sanitaire oblige l'association à éprioriser la santé des festivaliers, des artistes, des prestataires et du staff" explique le festival dans un communiqué. Suite aux nouvelles mesures annoncées lundi 16 mars par Emmanuel Macron, la décision a été prise de reporter l'évènement prévu les 15 ,16 et 17 mai prochains afin d'accueillir les festivaliers dans les meilleures conditions et faire la fête comme il se doit.

