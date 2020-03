Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), désormais fermée ainsi que ses antennes, a placé ses employés en télétravail. La Chambre reste cependant joignable, et des mesures d'aide ont été mises en place. Ainsi un numéro vert et une adresse mail sont disponibles pour parer à toute demande et questions des artisans et chefs d'entreprise. Voici le détail des mesures dans un communiqué de la CMA que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

