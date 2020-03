Voici la liste des administrations, des services, des entreprises... qui sont ouverts ou fermés et celles des événements qui sont annulés ou reportés à La Réunion

• Agence de l'outre-mer pour la mobilité (Ladom)

Ladom a décidé de fermer, jusqu’au 15 avril 2020, les accueils physiques sur l’ensemble de ses sites , tant dans les outre-mer qu’en France hexagonale. Le public peut accéder à nos services par le site internet de Ladom (https://www.ladom.fr/) et par téléphone (0262 90 13 00).

Les bénéficiaires dse dispositifs se trouvant directement impactés par la situation doivent suivre les mesures suivantes :

S'agissant du Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle (PMFP)

• Ladom s’est rapprochée des centres d’hébergement pour qu’ils maintiennent l’accueil des stagiaires actuellement en formation professionnelle en mobilité en France hexagonale. Ceux qui, malgré tout, sont confrontés à la fermeture provisoire de leur structure d’hébergement devront en priorité se tourner vers un moyen d’hébergement en famille dans l’Hexagone. Ladomles incite à recourir à cette solution afin d’éviter les déplacements longue distance déconseillés par les autorités car ils pourraient accroître le risque de circulation et de diffusion du virus sur les territoires ultramarins. Seule une raison impérieuse dûment motivée (difficultés d’hébergement par exemple) peut justifier d’un retour sur le territoire d’origine.



• Tous les départs en provenance des outre-mer pour une formation en mobilité sont suspendus jusqu’au 15 avril. Les entrées en formations sont différées selon un calendrier qui sera établi avec les organismes de formation une fois la situation revenue à la normale.

S'agissant du Passeport pour la Mobilité des Etudes (PME)

• Il est également demandé aux étudiants d’outre-mer de rester sur leurs lieux de résidence d'études, car leur retour sur leurs territoires d'origine pourrait accroître le risque de circulation et de diffusion du virus. Il est préférable pour eux et pour leurs familles qu'ils restent sur leurs lieux habituels de résidence. Là aussi, seule une raison impérieuse dûment motivée peut justifier d’un retour sur le territoire d’origine.

• Les étudiants qui envisageaient de déposer une première demande de PME pourront continuer à le faire en ligne sur le site https://mobilite.ladom.fr mais devront tenir compte de la situation exceptionnelle qui occasionnera des délais de traitement différés et supplémentaires.

S'agissant de l’Aide à la Continuité Territoriale (ACT)

Ce dispositif reste accessible en ligne sur https://mobilite.ladom.fr mais à l’instar de tous nos dispositifs de mobilité, les délais de traitement des demandes seront nécessairement rallongés.

Il est néanmoins rappelé que dans le cadre des mesures de confinement, les déplacements, notamment en avion, doivent être réduits au strict nécessaire, pour des raisons professionnelles ou personnelles impérieuses. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions gouvernementales.

La fédération tamoule de La Réunion demande le report des événements

La fédération tamoule demande à l’ensemble de ses coreligionnaiers hindius, responsables des kôvils (temples) d'annuler toutes les célébrations cultuelles et manifestations culturelles programmées ou usuelles et de suivre scrupuleusement les consignes en vigeur. La fédération rappelle qu'il est notamment interdit le rassemblement de personnes quel qu'en soit le nombre. Ces mesures ont pour effet de limiter la propagation du virus a