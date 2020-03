"Nous sommes en guerre", répétait à plusieurs reprises Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du lundi 16 mars 2020. Après avoir décrété la fermeture de tous les lieux publics non essentiels, le président appelle les Français à limiter au strict minimum les interactions sociales et les déplacements.

Un climat délétère et anxiogène pour les Français, qui se lâchent avec humour sur les réseaux sociaux, tournant la situation en dérision, et partageant depuis chez eux les moments drôles de leur journée, ainsi que leurs meilleures vannes.

On vous demande pas d’aller en guerre. On vous demande pas d’aller au front. On vous demande juste de poser votre putain de cul dans votre canapé.