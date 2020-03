Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Un groupe d'entraide a vu le jour sur les réseaux sociaux en cette période de confinement pour "soutenir les Restaurants pendant la crise du coronavirus à La Réunion". Objectif : aider à la fois les restaurants contraints de fermer et les habitants en recherche de nourriture via des actions de déstockage. Les Réunionnais.e.s peuvent venir faire le plein de fruits, de légumes ou autres produits chez les restaurateurs, et ainsi limiter au mieux les pertes économiques. Un geste écolo qui permet aussi de ne pas gâcher les denrées périssables.

