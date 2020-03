Face à la crise sanitaire actuelle et suite aux dispositions annoncées par le gouvernement, EDF s'organise pour assurer sa mission de Service Public et maintenir une continuité de service aux Réunionnais. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour limiter les déplacements et restreindre les contacts comme le requièrent les pouvoirs publics, nos 4 agences sont fermées jusqu'à nouvel ordre et la relève des compteurs sur le terrain est suspendue.



L'accueil téléphonique reste ouvert, en effectif contraint. Les équipes se mobilisent pour pouvoir vous répondre et vous accompagner dans vos demandes urgentes.



Nous vous invitons à utiliser prioritairement nos services à distance pour gérer vos démarches contractuelles :

• Notre agence en ligne via reunion.edf.fr

• Notre application sur smartphone " EDF DOM & Corse "

Vous pouvez y opter pour le prélèvement automatique à la date de votre choix, retrouver ou éditer une facture gratuitement, saisir votre index de consommation réel lorsque nous vous le demanderons.