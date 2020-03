Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Dans un communiqué publié ce mercredi matin 1er mars 2020, le syndicat des opticiens réunionnais (SOR) demandent a"u gouvernement" et au "préfet de s'engager à mettre à disposition du matériel de protection, afin de privilégier la sécurité sanitaire au sein des magasins d'optique". Le syndicat ajoute "dans l'état d'urgence exceptionnel que nous connaissons, les opticiens doivent assumer leur devoir de professionnels de santé, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il est donc de notre responsabilité de garantir une continuité de services via un service minimum, à condition de ne pas mettre en danger nos clients et les opticiens". Faute pouvoir disposer de ces matériels de protection les opticiens soulignent qu'ils ne sont "pas mesure d'ouvrir, ni de mettre un service minimum en place" (Photo d'illustration)

