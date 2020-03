Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

"La situation d'isolement de Mafate imposant la prise de mesures dérogatoires afin d'assurer la sécurité et la santé de ses résidents, et afin de permettre également aux touristes de sortir du cirque, la ville de un arrêté dérogatoire autorisant temporairement l'utilisation de la piste de la Rivière des Galets aux taxiteurs et aux résidents de Mafate" souligne la commune de la Possession dans un communiqué. Exceptionnellement, "pour permettre aux Mafatais de faire des courses de première nécessité (produits alimentaires, produits d'hygiène, médicaments...), et aux touristes de sortir de Mafate", un arrêté dérogatoire d'ouverture de la piste de La Rivière des Galets vient donc d'être mis en place.

