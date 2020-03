Le conseil régional du culte musulman de La Réunion et les responsables des structures concernées, ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre le fonctionnement des mosquées. Cette décision entre dans le cadre des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Nous publions ci-desous le communiqué du conseil régional du culte musulman (Photo rb/www.ipreunion.com)

"La responsabilité collective de toutes les musulmanes et de tous les musulmans est de contribuer, avec l'ensemble de nos compatriotes, à la lutte contre la dissémination du coronavirus. Il s'agit d'un enjeu majeur de préservation de la vie humaine.

Ces moments d'immobilisation forcée peuvent être des temps utiles et privilégiés pour nous ressourcer avec notre famille, pour nous rapprocher davantage de notre

Créateur, pour redécouvrir le vrai sens de la vie avec nos semblables.

Nous sommes dans une période de grande incertitude et d'instabilité. Face à cette épreuve d'une gravité exceptionnelle, nous implorons Le Tout Puissant, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux, pour le bien de toute l'humanité et la guérison de tous les malades.

Nous appelons chacun à agir raisonnablement, à faire preuve de discipline et de patience. Soyons également plus attentifs et solidaires, notamment à l'égard des plus faibles, des malades, des personnes âgées, des personnes qui sont déjà confrontées aux difficultés de la vie".