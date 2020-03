C'est officiel, depuis 15h ce mardi 17 mars 2020, La Réunion est confinée. Les trajets sont extrêmement réduits : on ne peut désormais se déplacer que pour aller faire ses courses, faire le plein d'essence, aller chez le médecin ou aller travailler si le télétravail n'est pas possible... Mais il faut avoir avec soi un formulaire de déplacement avec indication de son adresse postale et de son identité. Les forces de l'ordre veillent à la bonne application de ces mesures nationales. Dès le confinement à 15h, heure de La Réunion, les policiers étaient dans la rue pour vérifier que les Réunionnais.e.s respectent bien ces restrictions, sinon quoi des amendes peuvent être distribuées. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Nou rest nout kaz" : le message est clair, même le président du Département Cyrille Melchior l'a exprimé ainsi. Le confinement, s'il n'a pourtant pas été présenté dans ces mots par le président de la République, est acté depuis 15h heure de La Réunion ce mardi 17 mars.

Concrètement, cela veut dire que nos trajets doivent être le plus réduits possibles et se limiter aux déplacements dits "nécessaires" comme aller faire ses courses ou bien se rendre sur son lieu de travail si le télétravail ou le chômage partiel n'est pas mis en place, en fonction des entreprises. Tout en respectant bien sûr une distance réglementaire d'un mètre.

Les supermarchés ont été pris d'assaut avant même le confinement officiel. Rester chez soi fait peur et beaucoup de Réunionnais.e.s ont souhaité faire le plein de denrées non périssables et de produits d'hygiène. Si bien que certains en sont venus aux mains dans des grandes surfaces... La peur fait place à la colère et dans ces moments là, le moindre mot de travers peut faire vriller la foule et provoquer de grands éclats comme ceux qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux.

Alors le confinement est-il difficile à mettre en place ? En-dehors de cette ruée dans les supermarchés, certains redoutent l'ennui, l'enfermement, parfois même la claustrophobie. Attention, la France n'applique de quarantaine comme en Italie ou en Espagne et il est toujours possible de sortir de chez soi, mais il faut limiter ses déplacements au strict nécessaire. Ainsi les rassemblements en famille, entre amis sont interdits. La solitude peut être difficile à affronter, Emmanuel Macron l'a reconnu, mais il demande à chacun.e d'être responsable pour stopper la propagation de la maladie. Rappelons également que les visites en hôpitaux sont désormais suspendues.

Les loisirs ne sont donc plus d'actualité : plus de bars ou de restaurants, plus de sport, plus de cinéma, plus de concerts. Les plages de Saint-Paul sont aussi interdites de baignade depuis ce mardi. Il faut prendre son mal en patience et écouter les recommandations - nécessaires - pour limiter le nombre de cas à La Réunion. Neuf cas avérés ont été communiqués par la préfecture et l'ARS à ce jour.

Cela peut être compliqué à gérer, les écoles et les crèches étant également fermées. Les parents doivent se relayer, compter sur leurs proches parfois, pour faire garder leurs enfants. Mais sans pour autant profiter d'un repas de famille... Il faut s'organiser, prendre sur soi, s'arranger avec son employeur quand c'est possible pour privilégier le télétravail. Ce n'est pas chose aisée.

