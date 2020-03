Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 48 minutes

Alors que toute la France est confinée depuis 15 heures (12 heure à Paris) ce mardi 17 mars 2020 , la Direction générale de la Santé (DGS) a annoncé mardi soir un total de 175 décès (27 de plus que la veille) et de 7.730 personnes testées positives (1.000 nouveaux cas en 24 heures). 699 patients dans toute la France, un à La Réunion, sont dans un état grave est en réanimation (contre 400 dimanche) sur un total de 2.579 malades hospitalisés, dont 12 à La Réunion. "On est tous potentiellement porteurs", a martelé Jérôme Salomon, directeur de ka DGS. Il a insisté sur la nécessité d'éviter tout contact pour éviter de répandre le virus (Photo AFP)

