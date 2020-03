Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 3 heures

La Réunion attaque son troisième jour de confinement, en adéquation avec les mesures nationales annoncées par le gouvernement ce lundi 16 mars 2020. Un dispositif qui permet selon la préfecture de garder une avance non négligeable, alors que La Réunion compte désormais 14 cas avérés de coronavirus, dont 2 en réanimation selon les dernières annonces de l'ARS ce mercredi 18 mars. Des précisions ont été apportées par la préfecture, l'ARS, la ministre des Outre-mer mais également le premier ministre et celui de l'Economie dans la journée. Frontières contrôlées, économie soutenue, déplacements restreints... les consignes sont les mêmes. Dorénavant on passe à la sanction et non plus la simple prévention à La Réunion en cas de non respect de ces règles. Suivez notre live du jour pour connaître toutes les dernières actualités concernant l'épidémie de Covid-19 et le dispositif mis en place à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Réunion attaque son troisième jour de confinement, en adéquation avec les mesures nationales annoncées par le gouvernement ce lundi 16 mars 2020. Un dispositif qui permet selon la préfecture de garder une avance non négligeable, alors que La Réunion compte désormais 14 cas avérés de coronavirus, dont 2 en réanimation selon les dernières annonces de l'ARS ce mercredi 18 mars. Des précisions ont été apportées par la préfecture, l'ARS, la ministre des Outre-mer mais également le premier ministre et celui de l'Economie dans la journée. Frontières contrôlées, économie soutenue, déplacements restreints... les consignes sont les mêmes. Dorénavant on passe à la sanction et non plus la simple prévention à La Réunion en cas de non respect de ces règles. Suivez notre live du jour pour connaître toutes les dernières actualités concernant l'épidémie de Covid-19 et le dispositif mis en place à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)