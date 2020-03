Le ministère des Sports est particulièrement actif en ces temps de confinement. Le gouvernement autorise la pratique ponctuelle du sport, en-dehors de chez soi, mais sans rester trop éloigné. Ainsi le footing c'est possible mais à 2 km maximum de chez soi. La durée d'une séance, c'est environ 1h pour les enfants, 30 mn pour les adultes. Le ministère donne aussi toute une série de conseils pour se muscler, bosser son cardio ou son équilibre tout en restant chez soi.

"Seuls demeurent les trajets nécessaires, pour aller faire ses courses – avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins un mètre -, trajets nécessaires pour se soigner, les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible, et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique mais sans retrouver des amis ou des proches" a déclaré le chef de l'Etat lors de son allocution télévisée particulièrement attendue ce lundi 16 mars. Discours durant lequel le président a annoncé la mise en place d'un confinement de deux semaines minimum sur l'ensemble du territoire français.

Les trajets sont donc restreints au maximum, et doivent se faire muni d'une autorisation - sur papier libre ou imprimée puis remplie à la main - qui justifie le déplacement en question. Seuls les motifs dits impérieux sont valables, comme ceux précédemment listés par Emmanuel Macron. Une amende de 135 euros est désormais applicable pour ceux qui dérogent à cette règle.

Mais de nombreuses questions se posent sur l'autorisation de faire du sport. Jusqu'où peut-on aller ? Pendant combien de temps ? Pour quel type de sport ? Les clubs étant tous fermés, les Réunionnais optent plutôt pouur le footing, les parcours de santé ou le vélo.

A ce propos, le ministère des Sports apporte enfin quelques précisions. Sur son fil Twitter, toute une série d'indications et de consignes pour préciser ce que l'on peut faire ou non. Ainsi sur la question de la distance, "1km, 2km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi. (...) Un petit footing est possible pour votre équilibre mais pas un 10km !" Et de préciser ensuite "La réponse sur les 2 km était pour des gens n'habitant pas au coeur d'une ville. En agglomération la distance doit être plus courte. Et la durée doit être courte également." L'autorisation papier doit toujours être gardée avec soi.

1km, 2km max... Il n'est pas question de s'éloigner de chez soi. La règle est au confinement pour tout le monde. Rappelez-vous que vous ne devez sortir que pour des urgences comme les courses ou votre santé. Un petit footing est possible pour votre équilibre mais pas un 10km ! — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

Sur la durée ensuite, le ministère des Sports recommande "1h par jour pour les enfants et adolescents, 30 mn pour les adultes".

🧘‍♀️🧘

🧘‍♂️#RestezChezVous ne veut pas dire abandonner l’activité physique ! Il est capital de continuer à bouger chaque jour

🤸‍♀️

🤸‍♂️

🤸

Nos conseils pour se maintenir en forme à la maison : https://t.co/VhL3MdVhYX #BougezChezVous #COVID2019

🏋️‍♂️ 🏋️ 🏋️‍♀️ pic.twitter.com/KEn8tMhhep — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 17, 2020

Le conseil principal reste le même, muni d'un hashtag : "restez chez vous". Mais un peu de sport reste nécessaire on l'aura bien compris. Pour limiter les sorties à l'extérieur, le ministère a donc mis en ligne sur son site toute une série de conseils pour faire du sport chez soi.

A la maison ou en appartement il est possible de faire du renforcement musculaire. "Avec une chaise, des bouteilles d’eau remplies, (...) vous pouvez renforcer toutes les chaînes musculaires de votre corps. Le ménage (eh oui) peut également être un moyen de faire du sport : "Nettoyer, astiquer, balayer…les tâches ménagères sont des activités physiques : essayez d’y mettre plus d’énergie que d’habitude, cela renforcera vos muscles et vous fera peut-être transpirer."

Pour le cardio, il y a les escaliers. "Utilisez vos escaliers lorsque vous en avez à l’intérieur de votre maison ou appartement : montées et descentes, plusieurs fois par jour" conseille le ministère. Et puis il y a aussi les exercices d''équilibre : "par exemple, lorsque vous vous brossez les dents, vous pouvez essayer de le faire sur une seule jambe". Pour faire le plein d'idées vous pouvez consulter le site du ministère qui publie également une liste d'applications pour faire du sport tout en étant confiné.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com