Alors que la vente à emporter via les McDrive et la livraison à docimile étaient encore disponibles malgré la fermeture des salles de restauration sur place, l'équipe de McDonald's Réunion a décidé qu'à partir du 19 mars, l'ensemble des restaurants de l'île fermeront totalement.

Elle a souhaité privilégier la santé de la population de l'île ainsi que celle de ses employés. L'équipe affirme travailler dans le respect des consignes nationales et locales avec la plus grande vigilance pour fournir aux clients le meilleur service possible. De même, elle explique avoir entendu la volonté de certains de ses salariés de rester auprès de leur famille en cette période difficile.

Le protocole d'hygiène avait déjà été renforcé. Toutes les deux heures et à chaque fois que nécessaire avait lieu une désinfection de toutes les surfaces, le nettoyage des équipements de cuisine, l'aseptisation des outils de travail, le lavage des mains avec du savon bactéricide... La chaîne de fast-food avait également mis en place un service de livraison sans-contact avec Uber Eats. Malgré ces mesures, il a été considéré plus prudent de mettre sur pause l'activité de l'ensemble des restaurants, jusqu'à nouvel ordre.

