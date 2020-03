Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 minutes

Si la tristesse peut se faire ressentir n'importe quand, en période de confinement, cela peut être encore plus compliqué. L'association SOS Solitudes rappelle que ses bénévoles sont à la disposition de toute personne ressentant le besoin de discuter. "Il y a un bénévole à votre écoute 7 jours sur 7 de 6 heures à minuit au 0262 97 00 00 (coût d'un appel local) ou en laissant un message privé sur notre page Facebook @sossol974" rappelle l'association. Rappel : l'anonymat est garanti pour chaque appelant. Par ailleurs, pour faire face à cette situation exceptionnelle pouvant "être profondément anxiogène pour les plus seuls ou les plus fragiles d'entre nous", les équipes d'écoutants de SOS SOLITUDE ont été renforcées.

