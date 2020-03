Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 4 heures

La Réunion continue de vivre en plein confinement, alors que ce jeudi 19 mars dans la soirée, neuf nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés. Le total est donc passé en une journée seulement de 14 à 28 cas avérés. Un bilan qui explose et qui, plus que jamais, pousse à respecter le confinement mis en place. Désormais les restrictions se renforcent. Du côté des forces de l'ordre, on verbalise davantage. Pour tout déplacement sans attestation écrite avec soi, une amende d'au moins 135 euros peut être administrée. Du côté des trajets aériens aussi le contrôle s'amplifie, il a été décidé par la préfecture que les vols d'agrément (de loisir, donc) étaient interdits à partir de ce vendredi 20 mars 2020. Restez avec nous, nous sommes en live pour vous faire vivre en direct, minute par minute, ce quatrième jour de confinement. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Réunion continue de vivre en plein confinement, alors que ce jeudi 19 mars dans la soirée, neuf nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés. Le total est donc passé en une journée seulement de 14 à 28 cas avérés. Un bilan qui explose et qui, plus que jamais, pousse à respecter le confinement mis en place. Désormais les restrictions se renforcent. Du côté des forces de l'ordre, on verbalise davantage. Pour tout déplacement sans attestation écrite avec soi, une amende d'au moins 135 euros peut être administrée. Du côté des trajets aériens aussi le contrôle s'amplifie, il a été décidé par la préfecture que les vols d'agrément (de loisir, donc) étaient interdits à partir de ce vendredi 20 mars 2020. Restez avec nous, nous sommes en live pour vous faire vivre en direct, minute par minute, ce quatrième jour de confinement. (Photo rb/www.ipreunion.com)