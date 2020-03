Le Secours Catholique de la Réunion a pris la décision d'activer sa cellule de crise à compter du 16 mars 2020 et d'en confier la gestion à son équipe d'urgence. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les mesures suivantes sont mises en place :

1) Mise en place d’une Hotline destinée à recevoir les appels pour aides d’urgence - 0663 46 74 07

2) Mise en place d’une cellule par territoire destinée à prendre la décision de répondre ou non à ces demandes d’aides et d’en déterminer la forme (essentiellement écoute et réconfort, mise en relation et au besoin aide matérielle ou service) ;

3) Mobilisation des acteurs volontaires du réseau bénévole pour apporter l’aide effective auprès des personnes demandeuses.

Publics prioritairement ciblés :

. Les personnes âgées isolées

. Les personnes sans domicile fixe

. Les aides d’urgence à toutes personnes

Principal critère de discernement : l’urgence et la nécessité absolue dans laquelle se trouvent certaines personnes d’être écoutées ou de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.

Les visites à domicile de personnes âgées sont suspendues et remplacées par des appels téléphoniques réguliers. D’exceptionnelles visites à domiciles peuvent être envisagées.

Le Secours Catholique reste attentif, avec ses partenaires associatifs et institutionnels, à la situation des personnes sans domicile fixe. Des actions sont en cours de coordination.