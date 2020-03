La préfecture donne ce soir quelques précisions après la conférence de presse (à distance) qui s'est tenue en fin d'après-midi. Tous les nouveaux cas sont importés. 10 nouvelles personnes contaminées ont été annoncées aujourd'hui, ce qui donne un total de 38 cas à La Réunion. Parmi les 10 nouveaux cas, 7 ont été contaminés en Métropole et 3 sont des contacts familiaux contaminés à La Réunion. Les chiffres à retenir ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• 7 cas parmi les 10 nouveaux contaminés en Métropole : "10 nouveaux cas ont été confirmés dont 7 personnes contaminées en métropole, 3 personnes contaminées à La Réunion par contacts intra-familiaux de personnes de retour de métropole. Des investigations de l'Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes" indique la préfecture.

• Pas de communication des adresses : "Dans un souci de respect du secret médical et de la vie privée de ces personnes, la préfecture et l’ARS ne communiqueront pas la commune de résidence des personnes atteintes du virus. Cette information ne sera rendue publique qu’en cas d’apparition d’un cluster, c’est-à-dire d’une chaîne de transmission sur le territoire."

• Des hashtags en créole : "La préfecture mobilisera prochainement les services publics et l’ensemble de ses partenaires dans une campagne de partage de posts (crosspostage) sur sa page Facebook autour des informations gouvernementales et des hashtags Batay ansamb’ et Rest’ zot kaz. L’objectif : valoriser les bons comportements et encourager la lutte collective réunionnaise contre la propagation du coronavirus COVID-19.

• Des chiffres précis de contrôles des forces de l’ordre :

- Automobilistes contrôlés : 12756

- Automobilistes verbalisés : 217

- Nombre de piétons contrôlés : 2860

- Nombre de piétons verbalisés : 169

• Des chiffres sur les dépistages :

- plus de 310 personnes dépistées, dont 38 positives

- plus de 320 personnes ayant fait l’objet d’une mesure de confinement et/ou de suivi de température en tant que contacts de cas confirmés