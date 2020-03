Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Samedi 21 mars 2020, l'ensemble des services de La Poste, bureaux de poste et service de tri et de distribution seront suspendus pour la journée. A compter du lundi 23 mars, les 16 bureaux de poste suivants seront ouverts le matin aux horaires habituels, permettant ainsi de préserver l'accessibilité au guichet pour les clients qui n'ont pas d'alternative et de se concentrer sur les services essentiels.

Samedi 21 mars 2020, l'ensemble des services de La Poste, bureaux de poste et service de tri et de distribution seront suspendus pour la journée. A compter du lundi 23 mars, les 16 bureaux de poste suivants seront ouverts le matin aux horaires habituels, permettant ainsi de préserver l'accessibilité au guichet pour les clients qui n'ont pas d'alternative et de se concentrer sur les services essentiels.