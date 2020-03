Début de week-end confiné, 38 cas de coronavirus à La Réunion

Alors que l'on pensait rester au bilan déjà bouleversant annoncé jeudi 19 mars de 14 cas supplémentaires pour un total de 28 (le bilan a doublé en une journée), voilà que 10 nouveaux cas ont été annoncés en toute fin de conférence de presse ce vendredi 20 mars.

On très peu de choses pour l'instant de ces nouvelles personnes contaminées, si ce n'est que 7 d'entre elles ont été contaminées durant leur séjour en Métropole tandis que les 3 autres l'ont été à La Réunion par contacts intra-familiaux avec des voyageurs revenus de Métropole.

Le total passe donc à 38. Les personnes contaminées sont "dans un état stable" a déclaré le directeur veille et sécurité sanitaire de l'ARS, Françoise Chièze. Deux de ces personnes sont en réanimation. Les cas sont âgés entre 28 et 80 ans, ce qui montre bien "que les jeunes aussi sont atteints".

Il a également été indiqué au cours de cette conférence réunissant préfecture, gendarmerie nationale, sécurité publique, police aux frontières, sécurité de l’aviation civile, direction de l’aéroport Roland Garros et ARS que 240 procès-verbaux réalisés en tout jusqu'ici. 12.000 véhicules ainsi que 3.000 piétons ont été contrôlés. Le préfet en a profité pour pointer du doigt des attitudes "irresponsables et dangereuses" : "les règles sont pourtant claires et simples", rappelant le slogan "restez chez vous".

Une amende de 135 euros peut être administrée à ceux qui ne respectent pas les règles de confinement. En cas de récidive, l'amende passe à 375 euros.

Par ailleurs, deux cambriolages dans des cabinets ont été relevés afin de voler du matériel de protection comme les fameux masques, actuellement manquants à La Réunion - mais fournis en stock suffisant dans les hôpitaux, maintient l'ARS. Ainsi 4 individus ont été interpellés et présentés devant la justice. Concernant les masques, l'ARS a indiqué que les médecins de villes, les pharmaciens et les infirmiers seront "très prochainement" livrés.

- Les vols d'agrément, c'est fini -

Les derniers vols d'agrément sont arrivés vendredi matin. Depuis, tous les vols enre la Métropole et La Réunion sont limités aux voyages nécessaires (décès dans la famille, maladie, contrat de travail). Les compagnies aériennes pourront refuser de délivrer des billets aux voyaguers se déplaçant pour d'autres raisons. Un arrêté préfectoral a été signé pour préciser ces mesures de confinement de toutes les personnes qui reviennent de zone à risque.

Seuls les motifs impérieux sont valables pour le trajet en avion. Il faut à tout prix être muni d'une attestation pour justifier son déplacement. En revenant de voyage, il est obligatoire de rester confiné pendant une quatorzaine soit deux semaines. Jusqu'ici, 4.571 voyageurs ont signé l'engagement de rester confinés chez eux pendant 14 jours.

Par ailleurs, en lien avec les mesures gouvernementales, prises ces derniers jours, en matière de confinement et afin de limiter la propagation du virus Covid-19, l'aéroport est amené à mettre en oeuvre une adaptation exceptionnelle de son organisation avec comme double préoccupation : préserver ses agents et collaborateurs et assurer la continuité de son activité..

L’organisation en matière d’exploitation et de plages d’ouverture de ses installations est la suivante à compter du lundi 23 mars 2020 :



- De 05h30 à 12h30 :

• sur la ligne Métropole – Réunion => les arrivées et départs des vols Air France, FrenchBee et Corsair seront opérés, ainsi que l’arrivée du vol Air Austral

• sur la ligne Réunion – Mayotte => le départ du vol vers Dzaoudzi sera programmé

- De 16h30 à 21h30 :

• sur la ligne Réunion - Métropole => le départ du vol Air Austral sera opéré

• sur la ligne Mayotte - Réunion => l’arrivée du vol en provenance de Dzaoudzi sera opérée.



Le terminal sera totalement fermé au public entre 12h30 et 16h30.

