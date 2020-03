Cela ne vous a pas échappé, l'atmosphère est quelque peu tendue en ce moment et il règne un vent de panique sur toute l'île... Avec ses 38 cas confirmés, La Réunion est bel et bien touchée par le coronavirus. Mais est-ce une raison pour perdre son sang-froid et se laisser aller aux insultes les plus basses ? La peur est compréhensible, plus encore quand les nouveaux cas de coronavirus sont annoncés en toute fin de conférence, après les questions des journalistes, et donc sans la possibilité de demander le moindre détail sur ces nouvelles contaminations... Pour autant les réseaux sociaux se transforment en vaste tribunal populaire et chaque y va de son jugement... un peu trop vite. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"La haine, la haine, comme un serpent dans vos âmes, la haine, la haine, qui vous fait juge et vous condamne." La citation n'est pas issue des plus illustres chanteurs de notre époque puisqu'elle vient d'une comédie musicale (Roméo et Juliette, 2001), elle n'en est pas moins parfaitement exacte.



Car en ce cinquième jour de confinement, force est de constater que la peur fait place à la haine. Une haine souvent gratuite, irrationnelle, intolérante.

- Une peur largement compréhensible -

Difficile pourtant de ne pas se mettre à la place des Réunionnais.e.s qui voient le nombre de cas exploser en ce moment sur l'île. D'abord un ou deux par jour, puis 14 d'un coup ce jeudi, et 10 nouveaux cas ce vendredi…



Difficile aussi de critiquer les habitant.e.s inquiet.e.s quand les informations ne sont données qu'à moitié par les autorités compétentes. Ainsi ce vendredi 20 mars, l'annonce de 10 nouveaux cas a presque failli passer inaperçue. Face aux huit interlocuteurs présents – tous collés les uns aux autres, soi-disant passant – deux journalistes TV seulement. Les autres ont suivi la conférence de leur bureau ou de chez eux, confinement oblige. Seule une question par journaliste était autorisée, via un canal de discussion avec la communication de la préfecture.



C'est seulement après cette série de questions et en clôturant la conférence de presse que le préfet a souhaité annoncer, "en toute transparence", 10 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion, faisant donc passer le total, l'air de rien, à 38.



Impossible de poser la moindre question sur ces cas, faute de présence physique. La conférence se terminera sur cette annonce, lancée comme un boulet de canon, alors qu'une poignée de minutes plus tôt, l'ARS parlait des "28 cas avérés à La Réunion".

Ce n'est que bien plus tard dans la soirée que quelques informations seront transmises par communiqué sur ces nouveaux cas : 7 d'entre eux ont été contaminés en Métropole et les 3 autres par contacts intra-familiaux via des voyageurs également rentrés de Métropole. Pas de précision cependant sur leur état de santé.



Difficile donc, nous l'avons dit, d'en vouloir à ceux qui soupçonnent, se posent des questions, et dénoncent la transparence parfois inégale des autorités. Pourtant cela ne donne pas tous les droits.

- Le débat oui, l'insulte non -

Il n'y a qu'à voir le tollé qu'a provoqué notre propre live à l'aéroport de Gillot ce mercredi 18 mars. On y voit un homme et sa famille sortir, valises sur le chariot. Fraîchement arrivés de Paris, ils avouent ne pas être résidents à La Réunion mais se rendre sur l'île pour retrouver "papy et mamie" en ces temps de confinement et de télétravail. "On s'est dit qu'on serait mieux ici plutôt qu'à Paris" explique l'homme interviewé.



Une phrase, quelques mots seulement, qui ont provoqué un déferlement de haine long de 48 heures, jusqu'à ce que l'équipe d'Imaz Press décide de supprimer la vidéo en question. S'il convient à chacun de juger – dans sa tête – l'intérêt ou non de se rendre chez ses parents ou beaux-parents pendant le confinement, il convient de rappeler que l'interdiction des vols d'agrément n'a été actée que ce vendredi 20 mars. Soit deux jours après la vidéo.



Un rappel important pour tous les internautes qui ont incendié notre journaliste pour avoir osé souhaiter à ce monsieur un "bon séjour".



Les critiques, c'est une chose. Les insultes, c'en est une autre. Voilà qu'à travers un montage reprenant un extrait de notre live, la vidéo commence à faire le tour des groupes Facebook de La Réunion. Ce Parisien sera insulté, sa famille retrouvée et menacée en message privé, d'autres passagers de ce vol aperçus dans la vidéo aussi… C'est donc une violence incontrôlable qui s'est répandue, telle une traînée de poudre, en l'espace de deux jours.

- La facilité du xénophobisme -

Cet exemple illustre très concrètement cette perte de sang-froid que l'on observe actuellement sur les réseaux sociaux, que l'on entend à la radio ou à la télévision. Et avec eux une flambée de remarques racistes. Yeux trop bridés, peau un peu trop claire, accent italien… terminé, ces gens viennent forcément d'Asie, d'Europe ou d'Amérique et sont tous atteints de coronavirus. La réalité est (évidemment) bien différente.

Si les cas de coronavirus que compte l'île sont "importés" c'est parce qu'il s'agit d'une maladie attrapée en Métropole et ramenée sur le territoire, pas qu'il s'agit nécessairement de Métropolitains. Par ailleurs, la majorité des cas importés sont des Réunionnais.

- Médias ou gouvernement : "tous menteurs !" -

L'anonymat de Facebook permet un défoulement sans pareil… Ainsi toutes les médias mentent, la préfecture ment, l'ARS ment, le gouvernement ment. Systématiquement. C'est ce qu'il faut parfois retenir des commentaires haineux, n'ayant que faire des articles de "fact-checking" visant à rétablir la vérité.



Mais si les annonces des autorités compétentes, des instituts officiels de santé ou des médias qui enquêtent ne sont pas prises au sérieux, lesquelles le seront ? Il est plus facile parfois de croire à une vidéo qui circule anonymement parce qu'elle confirme une peur, qui elle est bien réelle. Ce n'est pas pour autant que cette source est sûre, ce n'est pas pour autant que les médias ou les autorités mentent. Quel intérêt d'ailleurs à le faire ?



Calmons le jeu. C'est nécessaire, c'est vital. Seulement cinq jours de confinement et l'on fait déjà face à un élan de violence difficile à tempérer dans les commentaires de chacun.e.



"C'est la peur qui va nous tuer" nous disait une internaute lors de l'arrivée de plusieurs paquebots de croisière il y a de ça environ trois semaines. Une phrase qu'il conviendrait de méditer…



