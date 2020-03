Le groupe Canal+ a décidé de passer en clair sur toutes les box. Le service, normalement payant, devient gratuit et accessible pour tous ! Avec un riche catalogue, c’est l’occasion de (re)découvrir des classiques du 7ème art, des sorties récentes, ou encore des séries originales.

La chaîne d’Orange OCS passe également en clair.

Pour les plus mélomanes, le site Arte concert propose de diffuser un concert tous les jour à midi sur Facebook. Une volonté de se “rassembler virtuellement autour de la musique live en attendant de jours meilleurs”, peut-on lire sur leur page Facebook, avec le hashtag #Restonsencontact.

Justement, il est parfois difficile de rester en contact avec ses proches lorsque l’on est cloîtré chez soi. Pour continuer à échanger, à partager avec ses amis ou sa famille, on peut utiliser “Netflix Party”. Cette extension gratuite de Google Chrome permet de discuter avec ses amis en regardant Netflix ensemble ! Une alternative aux “apéros Skype”, que l’on voit circuler sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Pour les fans de mangas, la plateforme de streaming d’anime et de mangas ADN a annoncé mettre gratuitement à disposition des internautes l’intégralité de Naruto et Naruto Shippuden, soit 720 épisodes. De quoi occuper les petits comme les grands.

L’Opéra de Paris a également mis en ligne gratuitement ses spectacles sur son site ! Toutes les semaines, et ce jusqu’au 3 mai, une nouvelle représentation issue des archives de l’Opéra de Paris sera disponible, pendant 6 jours.

Les accros au jeu mobile Candy Crush le savent déjà, puisqu’ils ont reçu un message sur l’application : “Jouez tant que vous voulez”. Pendant une semaine à partir de mercredi 17 mars, les créateurs du jeu ont décidé d’offrir des vies en illimité ! Avec plus de 200 millions d’utilisateurs (dont 9 millions qui jouent plus de 3 heures par jour!), ce jeu s’avère être un passe-temps efficace (voire addictif).

Certains médias français (suivant une initiative du New York Times américain), ont décidé d'ouvrir gratuitement l'accès à des articles et contenus habituellement payants. En France, Le Monde a lancé le mouvement, avant d'être suivi par Le Figaro. L'occasion de s'informer de manière sûre et gratuite, notamment sur la crise sanitaire que l'on traverse.

Enfin, pour les adultes seulement, le site pornographique Pornhub a décidé d’offrir l’accès Premium pendant la période de confinement. D’autres sites ont suivi le mouvement, notamment Jackie et Michel.

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in France! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched). Courage France! pic.twitter.com/YJEJKIMGzD