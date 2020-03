Avec ce titre, "Ensemble contre le coronavirus à La Réunion", une pétition demande le renforcement des mesures à La Réunion pour faire face à l'épidémie de Covid-19. L'île compte désormais 45 cas avérés dont 7 cas annoncés ce samedi matin.

Une pétition a été mise en ligne afin de réclamer des mesures plus strictes à La Réunion pour faire passer à l'épidémie de coronavirus. L'île compte à présent 45 cas avérés dont 3 autochtones.

Ralliée par plusieurs personnalités comme Erick Fontaine ou Karl Bellon, elle compte plus de 300 signatures et s'adresse au préfet.

"Nous lançons un appel à tous, personnalités politiques, religieuses , économiques... l’arrivée du coronavirus sur l’ile represent un réel danger pour sa population. Les mesures prises sont nettement insuffisantes pour arrêter cette épidémie dont le pic se fera dans plus ou moins 40 jours. La capacité d’environ 40 lits en réanimation sera très vite dépassée. Il est encore possible de mettre en place des mesures certes contraignantes mais nécessaires : fermeture totale entrées à l’île, le temps de maitriser l’épidémie, confinement strict et surveillée pendant le temps nécessaire, réouverture alors des accès avec un confinement strict des arrivants ... Nous tous avec tous nos élus et personnalités pouvons encore changer le cours des choses. Agissons tous ensemble pour que le préfet et l’ARS prennent ces mesures avant qu’il ne soit trop tard."

