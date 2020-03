Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Nous vous avions déjà fait part du cas de 13 Réunionnaises actuellement en Inde, et qui ne savent pas comment regagner La Réunion alors que l'aéroport de New Dehli va fermer ses portes ce dimanche 22 mars 2020. Cette fois c'est une Réunionnais bloqué au Brésil qui nous contacte. Son vol entre Sao Paulo et Johannesburg a été annulé et il ne sait pas comment rejoindre l'Afrique du Sud à temps pour faire la deuxième partie du voyage jusqu'à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

