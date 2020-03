Une réunion s'est tenue ce dimanche 22 mars au matin entre le préfet Jacques Billant, le président du Conseil régional Didier Robert, le président du Conseil départemental Cyrille Melchior, le président de l'Association des maires de La Réunion Stéphane Fouassin, la directrice de l'ARS Martine Ladoucette. Ils ont discuté ensemble de la stratégie locale à adopter à La Réunion. Les mesures de confinement vont être renforcées, un arrêté publié ce dimanche fait d'ailleurs état d'une interdiction de vol entre la Métropole et les Outre-mer, sauf en cas d'urgence familiale ou pour se faire soigner. Voici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Jacques BILLANT, préfet de La Réunion, Didier ROBERT, président du conseil régional, Cyrille MELCHIOR, président du conseil départemental, Stéphane FOUASSIN, président de l’Association des maires de La Réunion, et Martine LADOUCETTE, directrice générale de l’Agence régionale de santé, ont travaillé ce matin sur la définition d’une stratégie locale de réponse à la gestion de la pandémie du CoVid19, au 6ème jour du confinement.

Cette première réunion opérationnelle de crise a été immédiatement suivi d’un échange approfondie avec les 24 maires de La Réunion. Ce même groupe de travail Etats-Collectivités locales se réunira autant que de besoin.

1) Renforcer les mesures de confinement

• Multiplier les initiatives de prévention sur les gestes barrières

• Interdire tous les littoraux, les sites de baignade et les autres sites touristiques

• Fermer les espaces naturels des collectivités

• Fermer les sentiers de randonnées non-essentiels au lien avec les cirques

• Garantir les marchés forains essentiels à l’alimentation des Réunionnais tout en assurant un grand espacement des stands

2) Affermir la quatorzaine obligatoire pour les personnes de retour de métropole

• Au retour de métropole, la quatorzaine stricte est obligatoire : elle ne permet pas de travailler.

• L’État fera usage de toute son autorité pour restreindre le trafic aérien à son strict minimum (retour de Réunionnais dans leur maison). A l’arrivée, chaque passager fera l’objet d’un entretien individuel avec un infirmier. En cas de symptôme, un dépistage sera réalisé à l’aéroport afin de détecter sans délai les personnes malades et les prendre en charge.

• Des solutions d’hébergements pourront être proposés aux Réunionnais de retour de métropole afin qu’elles se confinent lorsque cela ne serait pas possible au sein de leur foyer.

• Mise en place de brigades de courses pour approvisionner ces sites de confinement et les personnes se confinant à domicile.

• Pour les Réunionnais qui sont déjà rentrés de métropole, mise en place d’un suivi par l’État pour assurer le respect strict du confinement et un accompagnement sanitaire.

3) Accompagner les initiatives territoriales

• Création de gel hydroalcoolique par des industriels réunionnais

• Équipement des cabinets et des établissements médico-sociaux avec des plexiglas pour protéger les secrétariats en lien avec nos artisans

4) Réinventer nos solidarités

• Le Département soutiendra les CCAS via son Pacte de Solidarité territoriale (volet social)

• Une partie de la production agricole sera redirigée vers les CCAS et les associations caritatives

• Le Département et la Région s’engagent à multiplier les initiatives d’accompagnement et de financement des associations d’entraide et de solidarité (colis alimentaire, secours d’urgence, matériel roulant)

• Organiser des lieux d’accueil pour les sans-domicile fixes

• Systématiser la bascule vers des livraisons de colis alimentaires pour limiter la présence dans les CCAS

5) Sécuriser l’approvisionnement en masques pour soutenir nos soignants

• Dès lundi après-midi, une première distribution de 200 000 masques sera faite auprès des professionnels de santé et des structures hospitalières par l’Agence régionale de santé, en lien avec les structures hospitalières et les officines de pharmacie pour les libéraux.

• Dès réception des stocks stratégiques d’État, le complément sera distribué.

• La commande de masques est ré-ouverte aux circuits commerciaux traditionnels.

• La collecte de dons de matériel (notamment masques) se poursuit.

• Le Département étudie toutes possibilités d’équiper les aidants à domicile.

• Le Président de Région a décidé de supprimer l’octroi de mer sur les livraisons de matériel médical en lien avec la crise du CoVid19 (masques, sur-blouses, lunettes de protection, protèges-chaussures, charlottes, etc.)

Notre territoire est en guerre contre cette épidémie et les guerres ne se gagnent jamais seuls. L’épidémie ne sera vaincue que par l’union sacrée de toutes les énergies, par la force commune de toutes les collectivités et des tous les acteurs : #Batay ansamb’ et #Restzotkaz.