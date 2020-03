BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 22 mars 2020 :



- Coronavirus : 47 cas avérés à La Réunion et un confinement pas toujours respecté

- Coronavirus : 112 morts supplémentaires en France, le bilan passe à 562

- Second tour reporté : une nouvelle journée confinée au lieu d'aller voter

- Pénitenciers pour enfants de la Réunion : nouvelle édition de "Graine de Bagnard"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se lève sur La Réunion ce dimanche

Coronavirus : 47 cas avérés à La Réunion et un confinement pas toujours respecté

Ce dimanche 22 mars ne marque finalement pas le jour du second tour des élections municipales puisque celui-ci est reporté mais plutôt le sixième jour de confinement pour les Français. Avec 47 cas de coronavirus avérés, La Réunion affiche également ses premiers cas autochtones, 4 au total. Ces personnes ont contracté la maladie directement sur l'île, par contact avec des voyageurs rentrés de Métropole. Le confinement se poursuit et les sanctions se renforcent. La majorité des citoyens respectent les règles mises en vigueur, mais force est de constater que cela n'est pas une généralité. Ce samedi, alors que les Réunionnais entamaient leur tout premier week-end confiné, plusieurs badauds ont malgré tout décidé de braver les interdits et de tenter une promenade ou une baignade dans la mer.

Coronavirus : 112 morts supplémentaires en France, le bilan passe à 562

Le bilan ne cesse de grimper en Europe. En France compte 562 morts pour 14.459 cas de Covid-19. C'est 112 décès de plus qu'au précédent comptage. 1.525 seraient actuellement placées en service de réanimation selon les autorités sanitaires. La direction générale de la Santé a estimé que la France se dirigeait vers une "épidémie généralisée sur le territoire". Sur les plus de 14.000 cas recensés, La Réunion, affiche pour l'instant 47 cas avérés, dont 4 autochtones.

Second tour reporté : une nouvelle journée confinée au lieu d'aller voter

Ce dimanche 22 mars 2020 devait avoir lieu le second tour des élections municipales. Un jour crucial pour lequel candidats, médias et votants se préparaient depuis des mois déjà. Ce n'est pourtant pas sur la scène politique que se joue l'actualité aujourd'hui, cette actualité elle est sanitaire. Confinés, les Réunionnais.e.s n'iront pas voter puisque le second tour a tout bonnement été reporté. Si le premier ministre Edouard Philippe a avancé la date potentielle du 21 juin, rien n'est moins sûr puisque le confinement actuel engagé sur le territoire français pourrait être prolongé.

Pénitenciers pour enfants de la Réunion : nouvelle édition de "Graine de Bagnard"

Quatorze ans après la sortie de Graine de Bagnard, l'autrice réunionnaise Pascale Moignoux publie, aux éditions Surya, une nouvelle version de son roman historique sur les pénitenciers pour enfants de La Providence et de l'Îlet à Guillaume. Une réédition enrichie et présentée sous forme de coffret beau-livre pour aller encore plus loin dans l'entendement d'une partie parfois méconnue de l'histoire de l'île, et rendre hommage aux milliers d'enfants passés par ces établissement dionysiens.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se lève sur La Réunion ce dimanche

Ça souffle à nouveau sur La Réunion et les températures augmentent. Côté ciel, ce sera beau et bleu dans l'ouest. Matante Rosina n'a pas grand chose à dire de plus, elle a profité du confinement pour commencer un nouveau roman et elle ne le quitte plus... Sachez en tout cas si vous traînez dans votre jardin que le vent se lève alors accrochez bien votre parasol.