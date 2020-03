La Fédération réunionnaise du BTP confirme ce dimanche 22 mars la reprise de l'activité sur les chantiers, mais sous conditions. Un accord a en effet été trouvé avec le gouvernement, a annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne ce samedi. Plusieurs principes ont été établis, "visant à rendre possible la reprise progressive de l'activité" tout en garantissant la protection des salariés, indique la FRBTP. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le travail va reprendre sur les chantiers de La Réunion, c'est officiel. Plusieurs mesures ont été décidées entre les représentants du BTP et le gouvernement, "en matière de prévention des risques et de respect des délais et d'exécution des chantiers" explique la FRBTP. "C'est la raison pour laquelle quatre préalables ont été demandés pour assurer une reprise dans des conditions acceptables pour le BTP". En voici la liste :



1. La publication d’un protocole préparé par l'OPPBTP (L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et validé par les ministères du Travail et de la Santé. Il précisera l’ensemble des mesures et des procédures applicables pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes sur les chantiers parce que la sécurité de nos salariés est essentielle.



2. L'assurance que la responsabilité pénale des entreprises ne sera pas engagée dès lors qu'elles auront satisfait à l'obligation de moyens.



3. La clarification des considérations contractuelles de façon à ce qu'une entreprise ne se retrouve pas en difficulté vis-à-vis de ses donneurs d'ordre si elle n'est pas en capacité de poursuivre son activité.



4. L'assurance d'une communication claire et sans ambiguïté de la part de l'État.



"La protection des salariés est une priorité absolue et a toujours été au coeur de nos préoccupations. La FRBTP appelle les entreprises et les salariés du BTP à ne pas transiger sur ce point dans la poursuite de leurs activités" prévient la fédération.



La FRBTP indique aussi "rester à la disposition des entreprises du secteur pour toutes les informations sur la situation actuelle et les questions qu'elles pourraient se poser (contact@frbtp.re)."