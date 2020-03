Un médecin hospitalier d'origine malgache est mort du coronavirus dans le département de l'Oise en Métropole, l'un des plus touchés par la maladie en France. Urgentiste à l'hôpital de Compiègne, Jean-Jacques Razafindranazy est décédé des suites du virus. C'est le premier médecin à mourir de la Covid-19. (Photo d'illustration)

"Mon père ce héro, médecin aux urgences de Compiègne est parti trop vite à cause du coronavirus. Passionné par son travail, il n'a pas pris sa retraite. Laissant derrière lui, une famille qui ne l'oubliera jamais. Un grand merci aux soignants de l'hôpital de Lille qui ont tout essayé. Mais la maladie est extrêmement grave et ne doit pas être pris à la légère. Il revenait de vacances de Madagascar, en pleine forme, mais le covid-19 était plus fort. Et surtout à cause d'une garde de trop" écrit sa famille sur Facebook.

