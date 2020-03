Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Ce dimanche 22 mars ne marque finalement pas le jour du second tour des élections municipales puisque celui-ci est reporté mais plutôt le sixième jour de confinement pour les Français. Avec 47 cas de coronavirus avérés, La Réunion affiche également ses premiers cas autochtones, 4 au total. Ces personnes ont contracté la maladie directement sur l'île, par contact avec des voyageurs rentrés de Métropole. Le confinement se poursuit et les sanctions se renforcent. La majorité des citoyens respectent les règles mises en vigueur, mais force est de constater que cela n'est pas une généralité. Ce samedi, alors que les Réunionnais entamaient leur tout premier week-end confiné, plusieurs badauds ont malgré tout décidé de braver les interdits et de tenter une promenade ou une baignade dans la mer. (Photo rb/www.ipreunion.com)

