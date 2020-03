Des soirées appelées "lockdown" (verrouillage, en anglais) commencent dangereusement à devenir une mode en Belgique. Une tendance qui gagne peu à peu la France. Selon nos informations, plusieurs soirées de ce genre se font d'ores et déjà en Métropole. Une pratique extrêmement grave en ces temps de confinement puisqu'elle consiste à rassembler des gens qui souhaitent faire la fête malgré les mesures de confinement instaurées par le gouvernement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Réunion semble pour le moment épargnée par ce type de soirées, mais la Métropole ne l'est pas... Des informateurs de l'Hexagone nous font part de soirées "lockdown" importées de Belgique et qui se répandent en ce moment dans toutes les villes métropolotaines.

Le concept : organiser des soirées secrètes et cachées, malgré l'obligation de rester confiné chez soi. En Belgique, la tendance a pris une telle ampleur que la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block a appelé, ce samedi 21 mars au soir, à ne pas organiser ce type de soirée, selon la RTBF. "Ça ne se peut absolument pas", a-t-elle dit.

Certains organisent encore des soirées lockdown et autres. Ce n’est vraiment pas le but. Nous faisons un effort énorme pour protéger les personnes vulnérables et les personnes âgées. Chacun doit maintenant prendre ses responsabilités pour limiter la propagation du #coronavirus. — Maggie De Block (@Maggie_DeBlock) March 14, 2020

Le service public fédéral de Belgique se sent lui aussi obligé d'intervenir en prévenant : ces soirées "réduisent les efforts à néant".

⚠️Les Lockdown Parties et autres rassemblements réduisent nos efforts à néant et sont regrettables. Le pays et la grande majorité de ses citoyens font un considérable effort pour protéger les personnes vulnérables Que chacun prenne ses responsabilités. — SPF Santé publique (@SanteBelgique) March 14, 2020

Des influenceurs et influenceuses belges ont tenté de faire jouer leur réputation pour lancer un message d'alerte sur les réseaux sociaux : ne participez surtout pas à ce genre de soirées, sinon quoi la catastrophe sanitaire sera inévitable.

La tendance en est à ses débuts en Métropole, les autorités espèrent qu'elle ne va pas s'amplifier. La France et donc La Réunion applique des mesures de confinement depuis mardi 17 mars, midi. Il est interdit de sortir de chez soi sans attestation avec motif impérieux. Les trajets sont réduits au maximum et les vols d'agrément entre La Réunion et la Métropole sont désormais interdits.

