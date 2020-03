Ce dimanche 22 mars 2020 devait avoir lieu le second tour des élections municipales. Un jour crucial pour lequel candidats, médias et votants se préparaient depuis des mois déjà. Ce n'est pourtant pas sur la scène politique que se joue l'actualité aujourd'hui, cette actualité elle est sanitaire. Confinés, les Réunionnais.e.s n'iront pas voter puisque le second tour a tout bonnement été reporté. Si le premier ministre Edouard Philippe a avancé la date potentielle du 21 juin, rien n'est moins sûr puisque le confinement actuel engagé sur le territoire français pourrait être prolongé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le coronavirus a été présent en toile de fond durant le premier tour, il aura eu raison du second tour. Lundi 16 mars 2020, alors que bon nombre d'élus et de partis politiques réclamaient au président le report des élections, le couperet est tombé : le second tour est bel et bien annulé.

Après avoir remercié tous ceux qui avaient permis "la tenue du scrutin" du premier tour, le chef de l'Etat a en effet officialisé le report des municipales. La constitution ne permet normalement pas d'avoir plus d'une semaine entre les deux tours des municipales. Dans le cas présent, "l'urgence sanitaire" l'y contrignant, les exceptions sont nombreuses.

Emmanuel Macron s'est entretenu avec l'ensemble des représentants pour se faire un avis sur la question : ministres, présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale "mais également mes prédécesseurs" avait-il expliqué. "Un accord unanime."

Le jour même, les propositions du premier ministre Edouard Philippe avaient fuité. Ainsi on apprenait quelques heures plus tôt qu'il avait proposé la date du 21 juin au conseil scientifique. En mai un point sera fait, et si la situation sanitaire le permet, le second tour pourra bien se dérouler fin juin.

- Le premier tour "sanctuarisé" -

Edouard Philippe a aussi proposé de "sanctuariser" les résultats du premier tour. A La Réunion, l'élection de sept maires dès le 15 mars n'est donc pas remise en cause.

Ainsi Serge Hoareau a été réélu maire à Petite Ile, avec un score très large de 84,2% des voix. A Salazie, Stéphane Fouassin est lui aussi réélu avec un score fleuve de 68%. A Saint-Joseph, Patrick Lebreton l’emporte également haut la main avec 65,6% des voix. Bachil Valy conserve également son fauteuil de maire de l’Entre-Deux, avec 56,9% des voix. A Saint-Pierre, Michel Fontaine réussi le pari de l’emporter dès le premier tour avec 57,02% des voix, tout comme Olivier Hoarau au Port avec 58,3% des voix. Courte victoire pour Olivier Rivière à Saint-Philippe avec 51,8% des voix.

Le premier tour n'étant pas revoté, ces maires restent maires. Le gouvernement a cependant décidé ce jeudi 19 mars de reporter les réunions de conseils municipaux élus au premier tour, prévues de vendredi à dimanche pour désigner les maires, jugeant qu'elles paraissaient "aberrantes" en ces circonstances. Ceux qui devaient avoir lieu ce week-end sont donc reportés à une date qui n'a pas encore été fixée.

- Le coronavirus omniprésent -

Dès le premier tour, l'impact du coronavirus sur le comportement des électeurs a envahi les débats et les discussions. Une première constatation à ce propos : la chute du taux de participation par rapport au premier tour de 2014. Ce dimanche 15 mars, 42,80 % de l'électorat s'est déjà rendu aux urnes à 17 heures contre 48,98% en 2014. Le coronavirus aura donc eu raison de la mobilisation des votants.

Plusieurs mesures étaient prises dans tous les bureaux de vote de La Réunion : distances de sécurité obligatoire d'un mètre minimum entre chaque personne, marquages au sol pour ne pas trop s'approcher, pas de prise en main des cartes d'electeurs...

Par ailleurs la préfecture avait bien demandé aux mairies de prévoir des lavabos afin de se laver les mains à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote. A défaut d'un point de lavage de mains, du gel hydroalcoolique devait être mis à disposition des électeurs.

Abstention, distances et règles d'hygiène strictes... nous l'avons vu et vécu avec vous, le coronavirus a pris toute la place le jour de ce premier tour. La vie quotidienne des Réunionnais, comme tous les Français, est bien perturbée depuis l'augmentation des cas avérés sur l'île, plus encore depuis la mise en place du confinement. Le second tour a tout le temps d'arriver. La priorité c'est bien la santé des citoyens. Le temps de la politique aura tout le temps de revenir

