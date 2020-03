La ministre du Travail Elisabeth Borne s'est dite "heureuse" ce samedi 21 mars d'avoir trouvé un accord avec le BTP pour une reprise du travail sur les chantiers. Le chef de l'Etat, pour sauvegarder l'économie du pays, demande ainsi à chacun d'assurer la poursuite de son activité "dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes". Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont en première ligne. Ce dimanche, le Conseil de l'Ordre des Architectes Réunion-Mayotte réagit et refuse de prendre le moindre risque dans le contexte sanitaire actuel. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans un accord publié par la ministre du Travail Muriel Pénicaud, on peut lire ceci : "Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face à la propagation d'une épidémie sans précédent, conduisant le chef de l'Etat à demander à chacun d'assurer la poursuite de son activité dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la vie économique du pays et à son fonctionnement, en contribuant à des besoins du quotidien des Français comme le logement, l'eau, l'énergie, la gestion des déchets, les transports et les télécommunications. Il est donc nécessaire d'oeuvrer à la poursuite de leur activité, pour éviter une mise à l'arrêt totale des chantiers, qui déstabiliserait non seulement les entreprises concernées mais aussi l'ensemble de la chaîne économique."

Heureuse d’avoir trouvé un accord avec le BTP pour travailler ensemble à la reprise prochaine des chantiers pour la 🇫🇷 tout en assurant la protection des salariés. pic.twitter.com/52g44cfb4O — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) March 21, 2020

Ce dimanche 22 mars, l'ordre des architectes dit s'opposer fermement à toute reprise "à risque" des chantiers.

Voici leur communiqué :

"Nous venons de prendre connaissance de l'accord du gouvernement avec les représentants des artisans et entreprises du BTP sur la reprise des chantiers. C'est oublier qu'il ne peut y avoir de reprise de chantier sans la maîtrise d'ouvre et la décision de la maîtrise d'ouvrage. Ce sont les architectes, et leurs vingt mille entreprises réparties sur l'ensemble du territoire, qui gèrent les chantiers, coordonnent l'intervention des entreprises et conseillent les maîtres d'ouvrage.

Les architectes ont organisé en urgence la sécurisation et les arrêts de chantier ce début de semaine avec les entreprises du BTP. Ils l'ont fait en concertation avec la maîtrise d'ouvrage, et en cohérence avec les déclarations du Président de la République et du Premier Ministre le week-end dernier.

Ils ne pourront s'occuper de leur réouverture et de la reprise des travaux que si les conditions le permettent, conditions et garanties qu'ils évalueront avec les coordonnateurs SPS, les entreprises et la maîtrise d'ouvrage. Ils sont prêts bien évidemment à apporter leur expertise pour cela, auprès du conseil scientifique ou de toute autre instance.

Le Conseil National de l'Ordre des Architectes rappelle néanmoins que les chantiers sont arrêtés en Italie, et que pendant deux mois toute activité économique a été suspendue en Chine à l'exception de l'industrie médicale et de l'alimentation. Aujourd'hui les timides reprises des chantiers en Chine se font avec des mesures drastiques qui nécessitent des moyens et du matériel qui manquent cruellement en France.

Avant de faire prendre des risques aux ouvriers, alors que le discours officiel est un confinement renforcé de la population, le gouvernement doit donc peser l'impact d'une décision qui risque d'être éphémère.

Nous considérons que les conditions ne sont pas remplies pour une reprise rapide des chantiers, et nous ne le permettrons pas si nous estimons qu'un seul acteur, maître d'ouvrage, entreprise ou maîtrise d'oeuvre prend des risques inconsidérés pour des motifs macroéconomiques. Il faut par contre mettre en place ce que nous réclamons depuis plusieurs jours, à savoir le service minimum d'intérêt général qui s'impose, pour répondre aux besoins d'urgence

chez les particuliers et dans les bâtiments de service public. Il ne faut pas aller au delà aujourd'hui.

Rappelons que les chantiers de bâtiment ne pourront reprendre sans l'accord des architectes. Remettre en marche la filière nécessite une vision globale. Les entreprises de travaux constituent un maillon de la chaîne qui comprend la conception, la prescription, la disponibilité et la livraison des matériaux et matériels, le suivi des travaux, et la maîtrise d'ouvrage qui a la responsabilité de l'ouverture et de la fermeture des chantiers.

Il est donc indispensable d'associer la maîtrise d'oeuvre, et les architectes qui interviennent tout le long du processus et engagent leur responsabilité sur la construction, aux discussions concernant ce secteur essentiel à la bonne marche de notre économie. Nous l'avons indiqué hier par courrier au premier Ministre.

Denis Dessus

Président du Conseil national de l'Ordre des Architectes"