Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Les vols entre la Métropole et les départements et collectivités d'Outre-Mer (Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Saint Martin et Saint-Barthélemy) seront interdits à partir de lundi minuit et jusqu'au 15 avril, selon un arrêté publié dimanche au Journal Officiel.

