Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le comédien et humoriste réunionnais Eric Lauret a préparé une vidéo pour expliquer le confinement aux habitants de La Réunion. Le message est simple encore une fois : rest' zot kaz. A l'aide d'un petit montage pédagogique basé sur une suite de dessins, l'artiste compare le coronavirus à une babouk, qui aime se cacher dans le dos des gens. Tant que l'on reste chez soi, pas de risque. Si on sort par contre, on emmène la babouk avec soi.

Le comédien et humoriste réunionnais Eric Lauret a préparé une vidéo pour expliquer le confinement aux habitants de La Réunion. Le message est simple encore une fois : rest' zot kaz. A l'aide d'un petit montage pédagogique basé sur une suite de dessins, l'artiste compare le coronavirus à une babouk, qui aime se cacher dans le dos des gens. Tant que l'on reste chez soi, pas de risque. Si on sort par contre, on emmène la babouk avec soi.