Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Voilà sept jours que les habitants de La Réunion sont confinés. Ce dimanche 22 mars, 65 cas de coronavirus ont été confirmés en tout. La préfecture dit vouloir multiplier les sanctions en cas de non respect des règles de confinement. Le trafic aérien est régi par des mesures durcies, un arrêté publié au Journal officiel ce dimanche fait état de l'interdiction de voler entre les Outre-mer et la Métropole, sauf exception en cas d'extrême urgence. Les passagers revenant de la Métropole seront interrogés au cours d'un entretien et dépistés à l'aéroport si nécessaire. L'ARS de son côté a confirmé la livraison de masques supplémentaires dans les hôpitaux et des médecins de ville mais également les EHPAD's et auprès des métiers exposés comme les caissiers ou les ouvriers. Alors que la rentrée scolaire devait se tenir ce lundi 23 mars, les écoles sont fermées et les élèves s'apprêtent à étudier à distance. Suivez notre live de la journée pour connaître les dernières actualités sur le coronavirus. (Photo rb/www.ipreunion.com)

