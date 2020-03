Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Ce lundi 23 mars 2020, le Premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé au journal télévise de 20 heures de TF1, où il a annoncé que le confinement "peut durer encore quelques semaines". Il a aussi précisé l'instauration d'une amende de 1500 euros en cas de récidive du non-respect du confinement "dans les 15 jours", et "quatre violations dans les trente jours" pourront valoir "3.700 euros d'amende et six mois de prison au maximum".

