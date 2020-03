Dans le cadre de l'épidémie du Covid-19 et dans le strict respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires, la Caf a mis en place des mesures pour assurer la continuité d'activité et adapter ses modalités de service. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La continuité de la relation de service

Les personnels restent joignables par téléphone (0.810.25.97.40) ou par mail pour toutes les demandes des allocataires ou partenaires. Des rendez-vous téléphoniques permettent de traiter les situations. De manière quotidienne, 400 rendez-vous téléphoniques et 1 000 appels reçus et émis, dont l’accueil téléphonique par les services de l’action sociale et les travailleurs sociaux.

Sur www.caf.fr, à partir de la rubrique " Mon compte " les allocataires peuvent réaliser l’ensemble de leurs démarches en ligne, 24h/24.

La continuité du traitement des prestations

La Caf poursuit ses missions en télétravail ou sur certains sites lorsque le télétravail n’est pas possible dans le strict respect des consignes sanitaires.

• Les paiements journaliers représentent 500.000 euros par jour et au paiement mensuel de mars, le 6 avril, 150 millions d’euros seront versés en faveur des allocataires (allocations familiales, Allocation de logement, RSA ....).

Dans le cadre de l’urgence sanitaire, des dispositions exceptionnelles garantissent la continuité des droits et le paiement des prestations par la simplification des procédures et des prorogations dérogatoires :

• Maintien aux allocataires des droits : RSA, RSO, AAH, AEEH (120 000 bénéficiaires concernés à La Réunion) ;

• Maintien des droits aux Allocations de logement (100 000 bénéficiaires concernés) ;

• Versement des droits suspendus depuis le 01/01/2020 ;

• Prorogation des droits AAH et AEEH en lien avec la MDPH.

Notre priorité : assurer une continuité des droits payés le 6 avril, quelle que soit la situation des allocataires et simplifier leurs démarches.

• Ainsi pour ceux qui n’ont pas pu fournir leurs déclarations trimestrielle et annuelle. Ils pourraient être contactés par nos services en fonction de leur situation pour fournir les éléments nécessaires au paiement de leurs dossiers par téléphone. Le cas échéant, ils peuvent joindre la Caf au 0 810 25 97 40 pour fournir ces éléments ;

• La Caf porte une attention particulière aux situations des familles monoparentales en situation de séparation ayant fait des demandes d’Allocation de soutien familial ;

• Si le dossier d’un allocataire a été suspendu suite à un contrôle sur pièces, la Caf y portera une attention particulière et le contactera en cas de besoin.



L’aide apportée aux publics prioritaires impliqués dans la gestion de la crise

• Ouverture de places de crèches pour les personnels soignants (320 disponibles) ;

• Mise en ligne d’un site pour permettre aux parents d’exprimer leur besoin en place d’accueil et aux gestionnaires de crèches de faire connaître leurs disponibilités de place : monenfant.fr Un questionnaire de recueil est mis à disposition ;

• Gratuité des places pour ces parents

La mobilisation et le soutien des établissements d’accueil du jeune enfant

• Soutien financier des crèches fermées, en application des mesures décidées au niveau national ;

• D’autres dispositifs seront annoncés pour soutenir les partenaires qui accompagnent les Caf dans leurs différents champs d’intervention.

Les aides mises en œuvre en faveur des plus vulnérables

• Ouverture de 30 places dans un Centre de Vacances de la Caf pour accueillir les mères de familles avec enfants victimes de violences conjugales pendant cette période difficile du confinement ;

• Autres opérations et aides d’urgence, en lien avec les services de l’Etat et les autres opérateurs de service public et gestionnaires de structures.