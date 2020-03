Ce lundi 23 mars 2020, c'est la rentrée ! Enfin, techniquement. En cette période de confinement, les élèves vont devoir s'essayer à un tout nouvel exercice : les cours à distance. Dès l'annonce du confinement national, l'Education nationale s'est attelée à proposer des alternatives d'enseignement, pour les premier et second degrés.

"L’objectif pour l’académie est de s’appuyer sur des solutions numériques et des pratiques pédagogiques déjà existantes, afin de pouvoir assurer une continuité des apprentissages pour tous les élèves" a précisé l'Académie de La Réunion.

- Les écoles primaires –

Chaque école disposera d’un blog dès le lundi 23 mars, consultable par smartphone comme par ordinateur, sur lequel les familles trouveront toutes les informations nécessaires concernant la continuité pédagogique pour leurs enfants. L’adresse de chaque blog sera également en ligne sur le site web de l’académie.

Pour les familles ne disposant pas d’équipement informatique, les supports d’activités pédagogiques seront mis à disposition à l’école afin que les parents puissent venir les chercher ou dans d’autres lieux qui pourront être identifiés en lien avec les collectivités territoriales.

- Les collèges et lycées –

Toutes les informations sur la mise en oeuvre de la continuité pédagogique seront communiquées aux familles par le biais de l’espace numérique de travail de l’établissement scolaire. Plusieurs outils permettront de maintenir le lien avec ces dernières, notamment l’espace numérique de travail (ENT) " Metice " ainsi que la plateforme " Ma classe à la maison " du CNED.

Pour les familles qui ne disposent pas d’un équipement numérique adapté ou d’une connexion internet, les établissements assureront une permanence pédagogique pour permettre aux élèves de disposer de ressources pédagogiques sous format papier. Ces supports pédagogiques élaborés progressivement par les enseignants seront distribués selon des modalités permettant de respecter les règles de circulation des personnes.

- Enfants des personnels indispensables –

Cet accueil concernera les élèves de la petite section de maternelle à la classe de troisième de collège, présents sur le territoire depuis au moins 14 jours et asymptomatiques, dès ce lundi. Il sera assuré dans un nombre déterminé d’écoles par commune et de collèges identifiés (les familles seront contactées pour leur indiquer l’école ou le collège retenu, dont la liste sera également consultable sur le site web de l’académie, ainsi que les horaires d’ouverture et de fin de classe).

L’accueil se fera aux jours et horaires habituels d’ouverture des écoles et établissements scolaires par des personnels du ministère de l’Education nationale, avec l'appui du personnel des collectivités locales.

Cette organisation sera affinée au fil des jours, en fonction du nombre d’élèves réellement présents. Les enfants seront accueillis par groupes de 8 à 10 élèves au maximum, dans le respect d’une distance préconisée d’1 mètre entre les élèves et avec une première matinée ouverte par une séquence de pédagogie et d’application des gestes barrières par les élèves accueillis.

La limitation de la taille des groupes à tous les moments de la journée permettra de concilier cet accueil avec la nécessité de freiner la propagation du virus.

