Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Le syyndicat de la coiffure Unec-Réunion (Union nationale des entreprises de la coiffure) lance un appel au secours et soui-ligne "7 jours après l'arrêt de l'exercice de notre profession , on ne peut que constater l'hécatombe que cela occasionne pour nos collègues coiffeurs, économiquement parlant". Le syndicat"demande aux pouvoirs publics de l'éclairer au plus vite sur la gestion de cette situation de crise , notamment sur le non paiement des loyers qui arrivent"

