La branche grande distribution du Groupe Caillé a mis en place dans ses réseaux Leader Price et Promocash des mesures pour assurer la sécurité de tous, personnels mobilisés et clients. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans les magasins Leader Price :

- Installation de parois plexyglass aux caisses

- Désinfection régulière des surfaces de contact : barres de chariot, tapis de caisse, anses des paniers, terminaux de CB, etc ..

- Balisage au sol par des stickers permettant de respecter les distances de sécurité d’un mètre

- Ouverture d’un créneau horaire réservée aux personnes agées de 60 ans et plus, personnes fragilisées ou en situation d’handicap, femmes enceintes pour leur garantir un accueil optimal et une mobilité facilitée

Dans les magasins Promocash réservés aux professionnels :

- Horaires d’ouverture réduits de 6h00 à 13h00 du lundi au samedi

- Désinfection régulière des surfaces de contact : barres de chariot, tapis de caisse, anses des paniers, terminaux de CB, etc ...

- Accès exceptionnellement ouvert aux catégories professionnelles fortement mobilisées par la crise afin de leur simplifier leurs courses et de leur libérer du temps : personnels soignants, gendarmes, pompiers, kinés, infirmier(e)s, etc ... sur présentation de leur carte professionnelle

La Direction tient à remercier toutes les équipes qui se sont engagées pleinement, dès le début de la crise pour garantir à l’ensemble des Réunionnais de pouvoir faire leurs achats alimentaires dans les meilleures conditions d’accueil et de sécurité.