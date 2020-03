Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le célèbre saxophoniste Manu Dibango est mort des suites du Covid-19 ce mardi 24 mars 2020, a annoncé Thierry Durepaire, gérant des éditions musicales de l'artiste camerounais, à l'AFP. Il avait été diagnostiqué le 18 mars dernier. L'artiste camerounais, légende de l'afro-jazz et auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, ("Soul Makossa", 1972), est la première célébrité mondiale à décéder des suites d'une contamination au nouveau coronavirus. "Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", peut-on lire sur la page Facebook de l'artiste, tenue par son entourage.

