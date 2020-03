En ce mardi 24 mars 2020, cela fait tout pile une semaine que La Réunion est officiellement en confinement. Ce lundi soir, dix nouveaux cas de covid-19 qui ont été confirmés par la préfecture, portant le nombre de cas avérés total à 75. Les transports, commerces et administrations tournent au ralenti, tandis que les élèves réunionnais ont fait leur rentrée digitale ce lundi. Suivez notre live de la journée pour connaître les dernières actualités sur la crise sanitaire. (Photo rb/www.ipreunion.com)(Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce qu'il faut retenir :

• 75 cas avérés à La Réunion, dont deux personnes en réanimation. Aucun décès n'est à déclarer. Un premier patient est guéri.

• Dans tous la France, on recense 19.856 cas, dont 860 décès. Dans le monde, 338.307 personnes ont été atteintes par le virus, 14.602 en sont décédées.

• Les sorties sportives ou avec les enfants ou avec les animaus sont limitées à 1 km du domicile et pour une heure

• Les 135 euros d'amende forfaitaire vont passer à 1.500 euros en cas de récidive "dans les 15 jours", et "quatre violations dans les trente jours" pourront valoir "3.700 euros d'amende et six mois de prison"





Pour tous vos déplacements, téléchargez l'attestation obligatoire à remplir à la main ici.

Pour l'employeur, l'attestation nécessaire se trouve ici.