La crise sanitaire qui nous impacte actuellement a quasi totalement paralysé notre île. Malgré les risques sanitaires évidents, malgré les contraintes liées aux déplacements et aux conditions de travail, chaque jour des milliers de Réunionnais se mobilisent pour assurer la santé des Réunionnais, le bon fonctionnement des institutions et de l'éducation nationale, ou la continuité de services essentiels (livraison, alimentaire, aide à domicile, information et télécommunication etc.). Alors que la deuxième semaine de confinement se profile, nous avons jugé bon de prendre le temps de dire MERCI à tous ces Réunionnais(e)s qui se mobilisent, des héroïnes et héros du quotidien qui passent subitement de l'ombre à la lumière (Photo rb/www.ipreunion.com)

Merci bien sûr en tout premier lieu au personnel médical. Nous ne citerons pas chacun des corps par risque d’oublier un métier, mais nous voulons très chaleureusement vous rendre hommage, vous, qui êtes en première ligne face à la maladie. Vous qui, malgré le manque criant de moyens, la difficulté de certaines situations, ne comptez pas les heures, ni votre dévouement et votre courage, pour prendre en charge et soigner les Réunionnais(e)s.

Merci aux sapeurs pompiers, au SAMU, aux ambulancier(e)s, aux infirmier(e)s à celles et ceux qui assurent le bon acheminement des malades vers les centres de soin. Votre intervention est décisive dans la bonne gestion de cette crise.

Merci aux forces de l’ordre, tout corps confondus, qui sont sur le terrain depuis le début de la crise et qui, nuit et jour, œuvrent à la sécurité des Réunionnais et au respect des règles de confinement.

Merci aux caissier(e)s, aux personnels de rayonnage et ceux qui assurent la gestion des stocks, les agents de gardiennage dans les supermarchés. Vous avez été et êtes toujours au front, malgré les risques sanitaires, pour permettre aux Réunionnais de s’approvisionner correctement, et en sécurité.

Merci aux éboueurs qui continuent de nous débarrasser de nos déchets dans des conditions de plus en plus difficiles

Merci aux dockers, aux transporteurs, à tous les métiers de la logistique, qui permettent à notre île de ne pas se retrouver en rupture de stock, ni de papier toilette, ni d’aliments de première nécessité.

Merci aux fonctionnaires de l’Etat, de la territoriale, de l’hospitalier, qui se mobilisent pour assurer la continuité du service public et la bonne mise en œuvre des différents dispositifs exceptionnels d’accompagnement dans ce contexte difficile.

Nous adressons un remerciement tout particulier aux enseignant(e)s qui, de chez eux assurent la continuité de l'enseignement, et l'accueil dans les établissements accueillant les enfants des personnels de soin mobilisés durant cette crise, essayent tant bien que mal d’assurer la continuité du service public de l’éducation nationale au profit de nos enfants.

Merci aux restaurateurs, à leurs personnels, aux cuisiniers, aux différents professionnels de l’alimentation, ainsi qu’aux livreurs qui proposent chaque jour des produits et des repas aux Réunionnais, qu’ils soient confinés ou mobilisés sur leur lieu de travail.

Merci aux personnels des EHPAD, des établissements sociaux et medico sociaux, les aides à domiciles, les accueillants familiaux, les aidants familiaux, les assistants maternels, les assistants familiaux qui œuvrent à la continuité de la solidarité réunionnaise en faveur des plus fragiles.

Merci aux agents de certains services publics essentiels tels que la CAF, Pôle Emploi, la CGSS, EDF, les services des eux, les opérateurs de télécommunication etc., qui assurent chacun à leur niveau les traitements des demandes, des urgences, des dépannages essentiels.

Merci aux non professionnels, ces Réunionnais(e)s anonymes qui, par esprit de solidarité et de fraternité, proposent leurs services à des gramounes ou à des personnes en situation de handicap, pour aller récupérer leurs courses ou des médicaments à la pharmacie.

Corporatisme oblige, nous voulons aussi remercier nos collègues et confrères journalistes qui s’efforcent d’apporter les informations les plus complètes et le plus précises aux Réunionnais(e)s sur l’évolution de la situation, tout au long de la journée

Nous oublions certainement certains corps de métiers et nous vous prions de ne pas nous en tenir rigueur.

Vous œuvrez au bien commun et au bon fonctionnement de notre territoire dans une situation sanitaire exceptionnelle.

Soyez toutes et tous remerciés.

La rédaction d'Imaz Press www.ipreunion.com