Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Dans le contexte de crise sanitaire, un certain nombre d'activités doivent être poursuivies, autorisées par l'Etat ou nécessaires à la vie de la Nation. Le MEDEF Réunion tient avant tout à souligner l'engagement et l'implication des personnels soignants qui se donnent sans compter, mais également l'ensemble des salariés des entreprises, qui continuent à effectuer leurs tâches et remplir leurs missions, tout en ayant tous et toutes des obligations familiales et quotidiennes à assumer.

