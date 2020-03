Le Premier ministre l'avait annoncé, une nouvelle attestation de déplacement en cette période de confinement est maintenant disponible. Désormais, il faudra indiquer l'heure de sortie, dans le cadre du durcissement des règles de confinement.

Seuls les motifs suivant peuvent justfiier des sorties :

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont in dispensables à l’exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés



• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées



• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée.



• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.



• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie .



• Convocation judiciaire ou administrative.



• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l'autorité administrative

#COVID19 | Une nouvelle version de l'attestation de déplacement dérogatoire a été mise en ligne, conformément aux annonces d'@EPhilippePM hier soir sur TF1.

📄⬇️Le formulaire mis à jour est disponible sur https://t.co/R9RGFkLdXx. pic.twitter.com/YclCGUBrcF

— Christophe Castaner (@CCastaner) March 24, 2020





La nouvelle attestation est disponible à ce lien. Les anciennes attestations seront tolérées pour une période de deux jours. Passé ce délai, les personnes pourront être verbalisées si elles n'utilisent pas la version modifiée de l'attestation.

