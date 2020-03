Afin que les pêcheurs artisans puissent commercialiser leur production et ainsi continuer leur activité, le comité des pêches de La Réunion a déployé une plateforme internet (poissonreunion.re) de mise en relation entre pêcheurs et consommateurs

"Le comité des pêches à décidé de déployer dès ce jour une mesure ayant pour objectif d’aider les pêcheurs réunionnais à commercialiser leur production et ainsi à continuer leur activité de pêche, que beaucoup d’entre eux ont été contraints d’arrêter faute de pouvoir vendre leur poisson. Cette mesure porte sur le déploiement d’une plateforme internet de mise en relation entre pêcheurs et consommateurs" note le comité en soulignant que "la filière pêche réunionnaise n’est pas épargnée par la crise sanitaire globale liée au coronavirus et les conséquences économiques sur notre territoire sont majeures".

La plateforme est un dispositif qui permettra aux consommateurs d’avoir directement accès aux produits "extra-frais" issus de la pêche locale. Concrètement, chaque jour, les pêcheurs alimenteront le site avec différentescinformations : espèces de poisson pêchées, date de capture, quantité, prix, etc.

Le poisson sera ensuite à récupérer dans des lieux de vente identifiés, situés à proximité des ports de l’ile (Saint-Pierre, Saint-Gilles et Le Port , etc.). Certains

pêcheurs proposeront également un service de livraison. Les consommateurs pourront pour leur part "faire leur marché" sur le site dans des conditions de

traçabilité et de sécurité sanitaires optimales.

La plateforme sera amenée à évoluer rapidement afin d’améliorer son fonctionnement et offrir plus de confort en parallèle de sa montée en charge.

Le site est accessible à l’adresse : http://poissonreunion.re

www.preunion.com