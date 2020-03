Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Suite aux demandes des professionnels de santé, plus de 36.000 masques FFP2 ont été livrés, représentant alors selon l'ARS 30% des quantités devant être distribuées. Or de nombreuses pharmacies d'officine se sont plaintes du mauvais état de beaucoup de masques, certains présentant des taches de saleté voire de moisissure. L'ARS a réagi dans la journée, recommandant de jeter ces masques aux ordures. L'agence annonce ce mercredi soir que plus de 18.000 masques, soit la moitié des masques FFP2 délivrés, vont être remplacés dans les deux jours à venir. Voici le communiqué de l'ARS. (Photo rb/www.ipreunion.com)

