A la demande du préfet Jacques Billant, la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion étend de manière dérogatoire la liste des parents concernés par l'offre d'accueil d'urgence de la petite enfance (0 à 6 ans). Ainsi, la liste initiale des publics prioritaires est étendue aux personnes nécessaires à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ainsi, la liste initiale des publics prioritaires est étendue aux personnes nécessaires à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation :

- Forces de police et de gendarmerie

- Pompiers

- Services publics de transport, d’eau, d’énergie et de gestion des déchets

- Distribution et commerces alimentaires autorisés

- Stations-services

- Bureaux de tabac/presse

- Caisses de Sécurité Sociale (CAF/CGSS) et Pôle Emploi

- Education Nationale

- Banques et assurances

- Hôtellerie et hébergement similaire

- Entretien, réparation, équipement de véhicules automobiles et d’engins agricoles

- Réparation d’ordinateurs, périphériques et d’équipements domestiques et de

communication

- Blanchisseries/teintureries

- Services funéraires

- Autres services autorisés à recevoir du public



La CAF de la Réunion rappelle également que les micro-crèches financées par la Prestation de Service Unique, peuvent accueillir, en plus de leur public habituel, les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

Les parents concernés peuvent contacter directement les crèches et micro-crèches ouvertes dont la liste et les coordonnées sont consultables sur le site internet caf.fr. Les places seront, si besoin, repriorisées pour les personnels soignants qui en exprimeraient le besoin (principe de réversibilité).

Les gestionnaires de ces structures, sous la supervision de la Caf, veillent au respect des conditions d’admission : contrôle des pièces justificatives (carte professionnelle, bulletin de paye...), application des règles de l’accueil d’urgence et du financement au titre de la PSU. Les gestionnaires s’inscrivent dans le cadre des modalités d’accueil existantes (10 enfants maximum) et du strict respect des normes en vigueur et des consignes sanitaires.

