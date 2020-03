Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Premier financeur de l'économie réunionnaise et mobilisé dès les premiers jours de la crise auprès de tous ses clients des territoires de La Réunion et de Mayotte, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion va proposer à compter de ce jeudi 26 mars 2020 à tous ses clients entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leur statut (exploitants agricoles, professionnels, commerçants, artisans, entreprises,...), en complément des mesures déjà annoncées (report d'échéances, procédures accélérées d'examen des dossiers, etc.), de recourir au dispositif massif et inédit de prêts garantis par l'Etat. (Photo rb/www.ipreunion.com)

