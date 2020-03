Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

Les mesures de confinement en vigueur rendent difficiles et inappropriées la préparation et l'organisation de la première édition des Assises Économiques des Outre-mer aux dates initialement prévues, les 3 et 4 juin 2020. Elles auront finalement lieu les 13 et 14 octobre prochains. (Photo DR)

Les mesures de confinement en vigueur rendent difficiles et inappropriées la préparation et l'organisation de la première édition des Assises Économiques des Outre-mer aux dates initialement prévues, les 3 et 4 juin 2020. Elles auront finalement lieu les 13 et 14 octobre prochains. (Photo DR)